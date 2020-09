Online klant is koning

Op volle retouren is een aflevering van VPRO Tegenlicht die een gevoelige snaar raakt. Zijn we met z’n allen gek geworden nu we zowat alles online kopen?

Als er iemand gek van wordt, dan wel de pakketbezorger. Of de medewerker die vijfhonderd paar retour gekomen schoenen per dag nakijkt. Of de eigenaar van een kleine webshop die gedwongen wordt de hoge verzend- en retourkosten zelf te betalen.

Maar goed, de klant is koning en de klant heeft recht op retour. Die ziet tien leuke zomerjurkjes en deponeert die in de maten S, M en L in haar winkelmandje. Waarschijnlijk zit er iets bij wat past en staat. De rest gaat retour. Gedachteloos. Dat laatste, daar gaat deze aflevering van VPRO Tegenlicht over. Een zinvolle journalistieke bijdrage over een maatschappelijk probleem. Door de lockdown steeg de online verkoop tot recordhoogte, met alle typische problemen die daarbij horen.

In 2019 werden 258 ..

