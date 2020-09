Drama met diepere laag

‘Erbarme Dich, mein Gott, um meinen Zähren Wille’ (Ontferm U, mijn God, omwille van mijn tranen). De bekende aria uit de Matthäus Passion vormt de perfecte metafoor voor het thema van de film God only knows.

De film draait om erbarmen, medelijden van broers en zussen met elkaar, wanneer het leven even tegenzit of je niet uitkomt met de waarden die je hebt meegekregen. Regisseur en scenarist Mijke de Jong maakt een bijna perfecte verbinding tussen een ogenschijnlijk eenvoudig familiedrama en een diepere religieuze laag. Het verhaal begint op het moment dat broer Thomas (Marcel Musters) uit wanhoop in een gracht springt bij wijze van halfslachtige suïcide­poging. Zijn twee zussen Hannah (Monic Hendrickx) en Doris (Elsie de Brauw) kiezen elk een tegengestelde strategie om hun broer te helpen en komen daardoor uiteraard met elkaar, zichzelf én Thomas in conflict.

Onderhuids speelt bij alle drie hun gereformeerde opvoeding een rol,..

