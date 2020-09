Online-taal van politici

Politiek verslaggever Lamyae Aharouay, die schrijft voor NRC, moet voor haar werk allemaal politici volgen. Superleuk natuurlijk, bijzonder interessant en niet altijd even vermakelijk. Ze wil toch graag even een punt van orde maken. Want er lijkt een nogal typisch politieke stijl van twitteren te zijn en dat moet nodig geadresseerd worden.

Volgens haar observatie gaat deze Twitterstijl namelijk als volgt: ’Tweetje van politici. Een witregel. Een analyse. Een vaststelling. Een standpunt. Veel korte zinnen. Daadkrachtig overkomen.’

Een andere, hippe tweetstijl is er natuurlijk één met een creatief gebruik van emoji’s. Dat valt vast goed bij de achterban. 'En de campagne moet nog beginnen', verzucht..

