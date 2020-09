Plaagmuur en Wensmuur

In de overdaad aan themadagen en -weken is deze variant bepaald geen overbodige luxe. Het NOS Jeugdjournaal maakte vorige week nog de uitkomsten bekend van een, in hun opdracht uitgevoerd, onderzoek naar pesten. Wat bleek? Bijna zes op de tien kinderen in Nederland – leeftijd 9 tot 13 jaar – werden of worden gepest. Het blijkt een hardnekkig probleem, dat vaak buiten het zicht van een docent plaatsvindt. En dan niet alleen in de klas of op het plein, maar ook online, bijvoorbeeld op sociale media.

Deze hele week sluit de EO aan bij de ‘Week Tegen Pesten’ met De Plaagmuur. De subtiele verwijzing in de titel zal de gemiddelde kijker waarschijnlijk niet eens opmerken, maar deze vrolijk gekleurde, mobiele muur..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .