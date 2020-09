Meedoen of niet meedoen?

Op Twitter en Instagram is de strijd losgebarsten tussen mensen die niet meedoen en wel meedoen. Waarmee? De maatregelen tegen het coronavirus in Nederland. De strijd begon maandagavond. Om zes uur

's avonds vond er een geplande actie plaats van bekende Nederlanders om op sociale media de hashtag #ikdoenietmeermee te gebruiken. Bij de hashtag moest een selfievideo worden geplaatst met de tekst: 'Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee. Free the people.' Bij de video's worden mensen opgeroepen iets vergelijkbaars te plaatsen.

Artiest Famke Louise schrijft op Instagram: 'Dit kan niet langer zo. Ik zeg "NEE" tegen alle maatregelen totdat de overheid dit beleid controleerbaar kan..

