‘Waar doen ze het van?’ Of je nu krap bij kas zit en wilt weten hoe bij anderen het geld op de rug lijkt te groeien. Of dat je zelf goed in de slappe was zit, maar je niet kunt inleven in een situatie van armoede. Iedereen vraagt het zich weleens af. Dankzij de nieuwe zesdelige serie van de EO kunnen we ‘schaamteloos’ meekijken in de beurs van vier totaal verschillende gezinnen in Nederland. Een halfjaar lang volgt een cameraploeg deze zorgvuldig uitgekozen huishoudens.

Meneer Azimi kwam 24 jaar geleden vanuit Iran en werkt dag en nacht om zijn gezinsleden alles te kunnen geven wat ze maar wensen. Het gezin Azimi woont in een kasteel en eet iedere dag in het hotel dat vader beheert. De hardwerkende miljonair zelf z..

