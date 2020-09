Henk van Steeg (EO) stopt bij NPO Radio 2

Hilversum

EO-presentator Henk van Steeg neemt na dertien jaar afscheid van NPO Radio 2. Per oktober neemt Martine ten Klooster de presentatie over van het programma Thank God it’s Sunday. Van Steeg presenteert doordeweeks ook Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. ‘Op een zeker moment is het ook goed om een zondagavond vrij te hebben', aldus de dj. Hij blijft wel de EO-favoriet Nederland zingt presenteren en krijgt binnenkort een nieuw programma. De dj maakte op Radio 2 de programma’s 2 in de Foyer, Laat op 2 en Van Steeg tot 1 van 2. Ook maakte hij jarenlang deel uit van het team dat de Top 2000 presenteerde. <