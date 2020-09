Zorgen voor je moeder

Dat werken in de zorg uiterst essentieel en relevant is, werd duidelijker dan ooit in coronatijd. In deze documentaire wordt een minder zichtbare kant van de zorg belicht: die van de mantelzorger. ‘Moeder aan de lijn’ volgt dochters die intensieve mantelzorg verlenen aan hun moeder. De documentaire is rustig van opzet en bestaat uit drie delen. Achtereenvolgens worden drie verschillende verhalen verteld. Tegelijkertijd is het één verhaal. Over liefde, over pijn, over de rollen die omgekeerd zijn. Dochters die hun moeder dingen moeten uitleggen. Dochters die hun moeder moeten corrigeren en met een dringend ‘nee, je moet nu naar mij luisteren!’ tot de orde roepen. Dochters die hun moeder in een stoelli..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .