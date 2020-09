Enthousiast online lesgeven

Via de webcam lesgeven is niet makkelijk, hebben leerkrachten overal ter wereld ervaren de afgelopen maanden.

Ondertussen zien meesters en juffen in Nederland de kinderen weer in hun klaslokaal, maar in Amerika zijn nog lang niet alle scholen open. Dat geldt ook voor de Kindergarten (kleuterschool) in Lake Stevens, ten noorden van Seattle, waar Mackenzie Adams lesgeeft. Zij maakte een filmpje van haarzelf tijdens een online-les om te zien of ze de stof wel met voldoende energie bracht. Adams plaatste het op TikTok en na vier dagen was het op dat medium al tien miljoen keer bekeken.

Opvallend zijn de vele gezichtsuitdrukkingen en gebaren die ze maakt. Als ze de kinderen vraagt welk plaatje er bij nummer vier staat, houdt ze vier vingers in ..

