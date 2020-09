Zeg niet dat hij autist is

De nieuwe dramaserie Het A-woord gaat over de zesjarige Sam die een diagnose in het autistische spectrum krijgt. Slikken voor zijn ouders.

Als Sam een deur open wil doen, doet hij dat altijd drie keer. We zien hem de hele tijd met een koptelefoon op en dan zingt hij moeiteloos Engelstalige popliedjes mee. Als het moment daar is dat zijn vriendjes voor hem zingen op zijn verjaardag en hij de kaarsjes uit moet blazen, trekt hij zich terug. De ouders van Sam halen hun schouders op. Ja, oké, Sam leeft in zijn eigen wereld, maar iedereen heeft wel wat.

Ja, iedereen heeft wel wat, alleen soms is er meer aan de hand. De vriendin van het broertje van Sams moeder heeft het meteen door. Maar zij houdt liever haar mond. Ze ligt niet lekker in de familie. Ze wil onder de radar blijven omdat ze net een affaire heeft gehad met een collega. Dat is niet makkelijk, want zij en haar vr..

