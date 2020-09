Dansfamilie Van Opstal

Het is heel uniek: drie zussen en een broer dansen allemaal bij het Nederlands Danstheater, een van de meest toonaangevende dansgezelschappen ter wereld. Daarom werd in 2013 over dit bijzondere gezin de documentaire Same Difference gemaakt. Daaruit blijkt dat het veilig en vertrouwd voelt om samen op te gaan met je familieleden, maar er is één nadeel: je wordt altijd met elkaar vergeleken.

Liesbeth Wiertz, betrokken bij de vooropleiding dans in Venlo, stond aan de wieg van de vier grote danstalenten. Vooral broer Marne viel haar op, omdat hij al heel jong zeker wist dat hij verder wilde in de danswereld. 'Ik ga later Myrthe (zijn oudere zus, red.) optillen', zei hij tegen Wiertz toen hij nog maar net een paar pasjes had gedaan. Meteen de eerste keer dat hij auditie deed bij het Nederlands Danstheater werd hij aangenomen, op negentienjarige leeftijd. Paul Lightfoot, toenmalig artistiek directeur bij het Nederlands Danstheater, prijst zijn inlevingsvermogen in de dans: 'Hij kan galant zijn, gek doen, een monster zijn of een prins.'

Ook de zussen Myrthe en Imre hebben een contract bemachtigd bij het Nederlands ..

