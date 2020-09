Angst dat je je eigen kind iets aandoet

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

Indy Bläss werd vijf jaar geleden geboren met een open gehemelte. Alle alarmbellen gingen af, want een open gehemelte betekent meestal dat het kind een afwijking heeft. Toch konden de artsen aanvankelijk niets vinden. Toen Peter Bläss en Esther ten Hof, de ouders van Indy, aandrongen op vervolgonderzoek, werd duidelijk dat Indy een zeldzame chromosoomafwijking heeft. 'Dan krijg je zo'n trits met dingen die mogelijk anders kunnen zijn in de ontwikkeling', zegt Esther in Zembla, dat donderdag werd uitgezonden. 'Ga daar maar eens mee om.' De chromosoomafwijking resulteert bij Indy in autisme en ADHD.

Klinisch geneticus Conny van Ravenswaaij legt uit dat de sociale ontwikkeling van Indy erg achter loopt. Bij auti..

