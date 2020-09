Michael Moore valt Europa aan

Het is goed lachen met Michael Moore bijna twee uur aan het woord. Zijn ironie, zijn geveinsde verbazing en zijn ongeloof, gecombineerd met gemonteerde beelden die versterken hoe idioot Amerika bezig is, doen je bij tijden bulderen van het lachen.

Het begint allemaal als Moore zogenaamd van de Amerikaanse regering de opdracht krijgt om andere landen binnen te vallen. De vraag van de docu is: Where to invade next? Hij berekent dat de VS meestal hun oorlogen verliezen. Ze moesten daarom maar eens stoppen met al dat geschiet en Moore sturen. Niet om olie mee naar huis te nemen, maar ideeën.

Eerste land waar hij zijn Amerikaanse vlag in steekt, is Italië. Hij ontmoet twee prachtige Italianen. Beiden met een fulltimebaan. En ongeveer ..

