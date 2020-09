Het binnenste der aarde

Hoe ziet het binnenste van de aarde eruit? Die vraag staat centraal bij het onderzoek van aardwetenschapper Arwen Deuss. Voor de serie Grote vragen reist ze met presentator en wetenschapsjournalist Rob van Hattum naar de Vesuvius in Italië. Deuss’ fascinatie voor de aardwetenschappen begon namelijk met een bezoek aan deze vulkaan en het ervaren van een aardbeving in Limburg.

Voor alle wetenschappers die in de achtdelige serie aan het woord komen geldt dat ze hoogstaand én specialistisch onderzoek doen. Voor een leek is dat niet altijd even eenvoudig te volgen, maar presentator Van Hattum verstaat de kunst om ingewikkelde materie voor een breed publiek begrijpelijk te maken.

Terug naar het onderzoek van Deuss aan de Universiteit Utrecht. Aardbevingen zijn voor haar belangrijk om meer zicht te krijgen op het binnenste van de aarde. Elke aardbeving veroorzaakt namelijk schokgolven – seismische golven in vaktermen. Een zware aardbeving veroorzaakt golven die door de hele aarde weerkaatsen. Met gevoelige apparatuur kan Deuss de ‘echo’ van zware aardbevingen in Japan of Chili zelfs in Neder..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .