Vanavond op televisie: Strijd tussen leven en dood

We maken kennis met Michael Hellgardt als hij 83 jaar is. Via foto’s en oude video-opnames zien we ook hoe hij vroeger was. Vol leven, vol kunst, vol werk. Zo wil hij nog steeds zijn.

Zijn reumatische, uitgemergelde lichaam laat het echter niet meer toe. Alles gaat zo moeizaam dat hij het dagelijkse leven als sleur ervaart.

Daarbij komt dat hij lijdt aan tinnitus. De soundtrack zet dit oorsuizen ook in voor extra medeleven. Vooral tijdens schrijnende scènes, zoals wanneer hij niet in bed kan komen en naakt op de grond op hulp moet wachten. Hij wil graag verder leven, maar niet in deze omstandigheden.

Michael gelooft niet in een hiernamaals en ziet de mens als een rechtop lopend dier. Als hij zelf niet meer rechtop kan lopen, voelt hij zich ..

