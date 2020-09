Vanavond op tv: Veertig jaar verscheurd

In de documentaireserie Afghanistan, The Wounded Land wordt de ingewikkelde recente geschiedenis van Afghanistan helder uitgelegd.

Afghanistan. Ik schreef ooit een jeugdverhaal dat zich er afspeelde, over een meisje dat haar zusje naar het veldhospitaal van Kamp Holland bracht. Maar vraag me hoe het conflict in elkaar steekt in dat land van bergen en zand, waaróm daar al zolang gevochten wordt, en ik moet je het antwoord schuldig blijven. Gedoe, al tientallen jaren, iets met krijgsheren, om moedeloos van te worden – verder kom ik niet, en ik heb een vermoeden dat ik de enige niet ben.

Maar nu zendt de VPRO een vierdelige documentaire uit, die de kijker meeneemt door het Afghanistan van de afgelopen veertig jaar, Afghanistan, The Wounded Land, het gewond..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .