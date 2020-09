Shane heeft een spierziekte en begon daar een grappige blog over

Amerikaan Shane Burcaw (28) komt uit Bethlehem. Niet in Israël, maar in Pennsylvania. Sinds zijn tweede zit hij in een rolstoel. En naast lastig, vindt hij zijn leven best wel grappig. Zo grappig dat hij besloot zijn lol met de rest van het internet te delen. Want lachen is eigenlijk de rode draad in Shanes leven. In 2011 begon hij een blog genaamd ‘Laughing at my Nightmare’, lachen om mijn nachtmerrie.