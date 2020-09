Oorlogsfilm krijgt als eerste 18+ Kijkwijzer

Amsterdam

De bekroonde Tsjechische oorlogsfilm The Painted Bird wordt de eerste film in de Nederlandse bioscopen die het nieuwe advies 18+ van de Kijkwijzer krijgt. Dat heeft distributeur September Film zaterdag bekendgemaakt. De film is vanaf 15 oktober in de filmtheaters te zien. De Kijkwijzer introduceerde begin dit jaar twee nieuwe categorieën: films kunnen tegenwoordig ook de adviezen 14 en 18 jaar krijgen. The Painted Bird vertelt over een Joodse jongen die het alleen moet zien te redden. De film kreeg veel lof, maar ook kritiek; in Venetië liepen mensen zelfs de zaal uit vanwege het expliciete oorlogsgeweld. <