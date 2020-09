Rommel in huis als fort

Hij is een obsessief verzamelaar, maar tegelijkertijd wel iemand die zicht heeft op het problematische karakter van zijn verzamelwoede. Met een ironische ondertoon becommentarieert hij de chaos in zijn huis. Er moet nu ook wel echt iets gebeuren. Hij heeft een delier gehad, is lelijk ten val gekomen en wordt opgenomen in een verzorgingshuis. De documentaire begint als Vera Funke, een oude vriendin van Ed, documentairemaker Frans Bromet een eerste inkijkje gunt in huiskamer en keuken. De vloer is amper begaanbaar, de bank waarop Ed sliep bezaaid met spullen en op het gasfornuis staan de pannen opgestapeld. Er moet grondig opgeruimd worden voordat Ed terug kan keren naar zijn oude en vertrouwde omgeving.

Ondanks de rommel is dat de plek waa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .