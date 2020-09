De zorg goed geregeld

Als je binnenkomt in De Gooyer, een woonzorgcentrum in Amsterdam-Oost voor ouderen, springt de bar meteen in het oog, waar ook alcohol wordt geschonken. Dat trok een van de bewoners over de streep om daar te gaan wonen. Het is de vaste stamkroeg van een paar dames die in de buurt wonen. ‘Als De Gooyer er niet was, zat ik achter de geraniums’, zegt een van hen. Of er nog een beetje leuke mannen zijn, vraagt Anita Witzier, die zelf ook een advocaatje neemt.

In dit seizoen van Anita wordt opgenomen loopt de presentatrice mee in de ouderenzorg, dit keer in een Amsterdamse zorginstelling. Op de psychogeriatrische afdeling wonen dementerenden die een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. De deur heeft de vorm van een boekenkast. Mensen stonden aan de deur te bonken omdat ze weg wilden, maar nu deze niet langer herkenbaar is als deur, blijven ze rustiger. Ze mogen zelf weten hoe laat ze gaan ontbijten en hoelang ze aan tafel blijven zitten. Daar verbaast Anita zich over, want er is toch een schreeuwend tekort aan mensen in de zorg? De directrice legt uit dat er wat geld is bijgekomen, waardoor er meer ruimte is om bijvoorbeeld een bezoekje aan de markt te brengen.

Astrid heeft het er moeil..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .