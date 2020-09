Viral: Zorgmedewerkers, monniken, spoorwegwachters, iedereen danst de Jerusalema Challenge

In december 2019 brachten Zuid-Afrikaanse artiesten Master KG en Nomcebo Zikode het nummer ‘Jerusalema’ uit waarin ze zingen over hun thuis. ‘Jeruzalem is mijn thuis. Bescherm me alstublieft. Laat me niet hier.’ Op YouTube werd de clip van het nummer al meer dan 125 miljoen keer bekeken en op de muzikale zoekmachine Shazam was ‘Jerusalema’ deze week het populairste nummer.

Al begin dit jaar danste een groep vrienden op het nummer terwijl ze aan het eten waren. Met een bord in hun hand beginnen twee jongens te dansen en langzaam wordt de groep steeds groter.

Het dansje werkte aanstekelijk, want steeds meer mensen kopieerden het. Zo ontstond de #JerusalemaDanceChallenge. Van een groep dansende monniken en nonnen in het Italiaanse Legnano tot..

