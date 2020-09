Vlag op een modderschuit

In 2008 kwam de film Sunshine Cleaning uit, waarin twee zussen, gespeeld door Amy Adams en Emily Blunt, een schoonmaakbedrijf beginnen voor extreme klussen die 'niet normaal vies' zijn. Denk daarbij aan plekken waar een misdaad is begaan, of waar mensen maandenlang dood in hun eigen vuil liggen te vergaan, zonder dat iemand hen mist. In die film was humor de manier om met dit soort situaties om te gaan. Je kunt je voorstellen dat iemand die dit soort werk in het echt doet, er weinig relativering in kan zien. Dat geldt ook voor Tuğrul Çirakoğlu.

Toch kan hij wel glimlachen om sommige geinige of bizarre opmerkingen die hij krijgt op zijn vlogs, waarin hij zijn werk onder de aandacht brengt. 'De geur komt gewoon door mijn..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .