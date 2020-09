Viral: Deze peuter stopt tijdens het bakken alle ingrediënten in zijn mond

Als je in een paar weken tijd meer dan 100.000 volgers weet te vergaren, dan doe je iets goed. Op Instagram gebeurt dat met @littlechefcade, een account dat helemaal gericht is op de tweejarige Cade, die samen met z’n moeder allerlei lekkernijen bakt. Nou ja, dat zou het moeten zijn. In het eerste filmpje dat verscheen werden voorbereidingen getroffen om een overheerlijke pizza te maken. Het eerste pakje met ingrediënten gaat open en meneer zet er zijn tanden in. En zo gaat het in alle filmpjes: als hij maar even kan snoept de kleine chefkok van het deeg of de suiker of van wat dan ook.

De echte klapper was deze week. Toen was niet zijn moeder in de hoofdrol maar z’n allerleukste oma. Meer dan anderhalf miljoen keer is het filmpje o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .