Game op zwangerschapstest

Zwangerschapstesten worden steeds geavanceerder. We kennen de papieren testen waar na het plassen lijntjes op verschijnen die aangeven of je zwanger bent of niet, maar in moderne testen zit zelfs een klein computertje verwerkt. Op een schermpje staat vervolgens het blije nieuws of juist niet.

Daar kan natuurlijk meer mee, dacht Twittergebruiker Foone. Hij heeft het voor elkaar gekregen om het 3D-computerspel Doom draaiende te krijgen op een zwangerschapstest. Eerst ging hij viral met een video waarop het leek dat hij Doom speelde op de test, maar dat bleek later enkel om een video van de game te gaan. Hij kreeg zo veel retweets en andere berichten, dat hij een dag later nog een video publiceerde. Deze keer daadwerkelijk ..

