'Een grote dikke doolhof'

In een nieuw seizoen van Make Holland Great Again gaat Sahil Amar Aïssa weer op pad om van Nederland een beter land te maken. In deze aflevering komen twee thema's aan bod: laaggeletterdheid en zwerfafval.

2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Zaken die voor andere mensen vanzelfsprekend zijn, kunnen voor hen een groot obstakel vormen. Want hoe vind je je weg als je de straatnaamborden niet kunt lezen? Ook formulieren invullen, de administratie bijhouden en het nieuws volgen is lastig voor laaggeletterden. Deskundige Maurice, die in Make Holland Great Again aan het woord wordt gelaten, legt uit dat laaggeletterden over het algemeen meer last hadden van angst tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Want zij kregen niet goed mee wat er nu eigenlijk aan de hand was. Ook was het hun niet duidelijk aan welke nieuwe regels zij zich moesten houden.

Sahil concludeert dat er nog veel onwetendheid is op het gebied van ..

