Populaire speurneus

Met De Kunstdetective stoof Arthur Brand in 2018 naar de internationale top in zijn vakgebied. In de zesdelige serie volgde een camerateam speurneus Brand drie jaar lang op de voet. Wat de serie in een paar uur uit de doeken doet, is dus gecomprimeerd uit drie jaar werk. Door het succes van de vijftigjarige Deventenaar is het nu opnieuw mogelijk zes van zijn zaken te volgen.