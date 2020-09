Blokkade bij Britse krantendrukkerijen

Londen

De Britse politie heeft tientallen arrestaties verricht vanwege een blokkade van Britse krantendrukkerijen. Actiegroep Extinction Rebellion zegt dat de actie was gericht tegen organisaties die het nalaten 'accuraat verslag te doen over het klimaat en de ecologische noodsituatie'. Activisten arriveerden vrijdagavond laat en blokkeerden wegen bij de drukkerijen in de buurt van Londen en Liverpool. De blokkade trof titels van mediabedrijf News Corp, de Daily Mail en The London Evening Standard. Het bedrijf achter de drukkerijen, Newsprinters, zegt dat de titels noodgedwongen op andere locaties zijn gedrukt. <