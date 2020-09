De uitverkoren apostel?

Eerst het goede nieuws over de verfilming van de miljoenenbestseller The Da Vinci Code: de film is – begint althans – spannender dan het boek.

De pagina’s lange colleges (kerk-)geschiedenis zijn wat beknopter, een reeks achtervolgingsscènes komt juist ruimer in beeld. Die doen het goed, vooral colonnes zwaailichten in het donker.

De film is deels in het Louvre in Parijs opgenomen, maar gelukkig is een deel van dat museum ook in de studio nagemaakt. De kunstcollectie had anders toch gevaar gelopen bij actiescènes. Zó kon actrice Audrey Tautou tenminste ongehinderd een schilderij van Leonardo da Vinci van de wand lichten, zonder dat het alarm afging of het kunstwerk werd beschadigd.

Daarmee komen we bij slechter nieuws. Waarom gaat op dat moment in de film eigenlijk geen alarm af? Het is toch wel de bedoeling dat het lijkt alsof dit echt het Louvre is?

In ..

