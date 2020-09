Welke (nieuwe) podcasts zijn het luisteren waard? Vandaag: De man en de maan

In een donkere jungle staat een tribune. De mensen die erop zitten, spotten geen wilde dieren, maar hebben hun ogen gericht op een hel verlicht platform met daarop een glanzend witte raket. Op de raket prijkt de rode vlag met gele sterren van China. Aan de andere kant is het logo te zien van het Netherlands Space Office. En dat is allemaal te danken aan het doorzettingsvermogen van sterrenkundige Marc Klein Wolt en zijn team. Met bovenstaande is trouwens geen spoiler vrijgegeven. Het is het moment waarmee de podcast De man en de maan begint. Om vervolgens terug in de tijd te gaan en te ontdekken hoe het tot dat punt is gekomen en later te ontdekken hoe het vanaf dat punt verder ging.