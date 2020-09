Vanavond op televisie: Dementie of karakter?

Hugo en Adelheid vinden dat er in de ouderenzorg meer aandacht moet zijn voor mensen zelf en willen onderzoeken of behandeling rondom dementie anders kan. In de eerste aflevering staan Ed en Jan centraal. Ed (61) is kunsthistoricus. Hij woont zelfstandig maar gaat een paar keer per week naar dagbesteding voor mensen met Alzheimer. ‘Net alsof er iets kinderlijks in je wakker wordt’, omschrijft hij de ziekte. ‘Dat je ineens angstig bent dat je je ouders iets hebt aangedaan, wat helemaal niet is gebeurd.’

Hugo verbaasd zich erover dat je aan deze groep mensen weinig merkt van hun ziekte. Ed formuleert misschien wat traag, maar verder... Hij vindt zelf ook dat er eigenlijk weinig met hem aan de hand is. Als Hugo spreekt met mantelzorger Edith..

