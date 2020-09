Leren verbinden

In het programma Alleenzaam gaat EO-presentatrice Rachel Rosier met vijf jongeren de strijd aan tegen hun eenzaamheid. Want dat probleem speelt niet alleen bij ouderen met weinig sociale contacten, maar ook bij jonge mensen die midden in het leven staan.

Volgens de EO is een op de tien jongeren eenzaam. Die cijfers zie je niet terug in alle prachtige Instagram-levens. Want wie gaat er nou delen dat-ie zich eenzaam voelt? En dat is nou net het hele eieren eten, maakt Alleenzaam duidelijk: minder eenzaamheid begint bij jezelf. Denken dat anderen wel weten hoe je je voelt of dat jij wel weet hoe een ander zich voelt zonder daadwerkelijk het gesprek daarover te hebben. Daar gaat het vaak mis, volgens therapeute Astrid. ‘Emoties delen verbindt.’ En dat is waar de jongeren in het programma eigenlijk naar op zoek zijn: meer verbinding, échte verbinding. Maar dan moeten ze zelf ook een stap zetten. Angst voor afwijzing houdt hen echter tegen.

Zo spreekt Rachel in deze afleverin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .