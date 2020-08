Slachtoffer én aangeklaagd

Filmmaker Hans Pool heeft drie mannen en een vrouw geportretteerd die werden aangeklaagd, nadat ze zich hadden verweerd bij een misdrijf, van een tasjesroof tot een verkrachting. De eerste keer dat je ze ziet, verschijnt hun voornaam in beeld met de eerste letter van hun achternaam: Marcel G., Germaine C., Stef H. en Leszek P. Alsof zíj de criminelen zijn.

Het bekendste verhaal in de documentaire is zonder twijfel dat van café-eigenaar Stef Haazeleger uit Tuitjenhorn, Noord-Holland. Op 13 december 2010 stuitte hij ’s nachts in zijn café op een inbreker. Hij pakte een bezem en sloeg de man tegen zijn slaap. ‘Daar schrok ik ook een beetje van, maar toen was het al gebeurd.’

Van de agenten die de inbreke..

