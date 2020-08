Viral: Herinneringen aan Chadwick Boseman met #wakandaforever

De Amerikaanse acteur Chadwick Boseman is overleden. Dat maakt zijn familie bekend op zijn socialemediakanalen. Uit die berichten wordt duidelijk dat de acteur in 2016 de diagnose kanker had gekregen en dat hij daar vier jaar tegen heeft gevochten. Publiekelijk was dit niet bekend, waardoor zijn dood bij velen aankomt als een schok.

A post shared by Chadwick Boseman (@chadwickboseman) on Aug 28, 2020 at 7:11pm PDT

De familie van Boseman noemt hem ‘een ware strijder’, omdat de acteur in meerdere films speelde, terwijl hij operaties en chemotherapie onderging. Dat maakt veel indruk op socialemediagebruikers, die massaal de hashtag #wakandaforever gebruiken ter nagedachtenis van Boseman. ‘Chadwick Boseman had gewoon kanker en als ik het..

