Foutloze dribbeloefening

Een video van kinderen op een Chinese school die een dribbeloefening doen, gaat viral op Twitter en leidt tot verhitte discussies over onderwijs in het land.

In de video, die tien seconden duurt, staat een groep kinderen in een grote cirkel en heeft ieder kind twee basketballen. Gelijktijdig stuiteren de kinderen vier keer met beide ballen en schuiven ze daarna een plaatsje op. Het gaat foutloos. Geen enkel kind verliest een bal of raakt het ritme kwijt.

De video verscheen eerst op Douyin, de Chinese versie van TikTok, en werd door een Twitter-account genaamd ‘Shanghai Panda’ op Twitter gedeeld, met de beschrijving ‘China’s kleuterschoolspel: samenwerking’. Daar werd de video meer dan 36 miljoen keer bekeken e..

