Welke (nieuwe) podcasts zijn het luisteren waard? Vandaag: Soul Music

Als ik ‘Lemon Tree’ van Fools Garden hoor, dan denk ik aan mijn eindexamenzomer en dat gekke ‘tussentijd-gevoel’. ‘Babylon’ van David Gray luisterde ik eindeloos om mijn heimwee te verbijten. Op een discman in de smerigste backpackershostels van Thailand. Muziek kan troosten doordat het ons gevoel versterkt. De verbondenheid van sommige liedjes met onze biografie is het basisingrediënt van een bijzondere podcast: Soul Music, het verborgen juweeltje van BBC Radio 4.

At first I was afraid, I was petrified, van een verbroken relatie tot een schipbreuk. ‘I will survive’ is het lijflied van velen die hun zelfvertrouwen moesten herwinnen, zichzelf moed in wilden spreken of een gevecht leverden op leven en dood. Met die verhalen kun je een podcast vullen, bewijst de redactie van BBC 4.

Een uitleg waarom dit iconische disconummer zo aanstekelijk is, wordt moeiteloos afgewisseld met het verhaal van een alleenstaande moeder. Ooit was ze het slachtoffer van huiselijk geweld: nu voedt ze twee tienerdochters op en knoopt ze de eindjes aan elkaar met behulp van vier baantjes. Ze vertelt in Soul Music hoe ze haar dochters ‘I will survive’ zag zingen op het podium van een karaokebar tijdens een all-inclusive vakant..

