Een broeinest van intriges

In het chique gedeelte van Den Haag, aan het Lange Voorhout, staat het beroemde Hotel Des Indes. Presentator Waldemar Torenstra gaat in het 'Verborgen verleden van Nederland’ op onderzoek uit naar wat zich afspeelde op iconische plekken en gebouwen, zoals dit hotel.

Het hotel is geopend in de negentiende eeuw en werd al snel een plek waar de ‘high society’ elkaar ontmoette. De Haagse elite kwam er samen voor modeshows, feesten en partijen. Het hotel heeft ook beroemdheden zoals Michael Jackson en Winston Churchill geherbergd. Al sinds de oprichting heeft Des Indes een grote aantrekkingskracht op koninklijke gasten. Berucht is het bezoek van de wereldberoemde Russische ballerina Anna Pavlova, die in 1931 in het hotel stierf aan een longontsteking.

Het hotel is ook altijd een ontmoetingsplek geweest van politici. In de jaren zeventig werd het pas echt van politiek belang, toen journalist Michel Thomassen een tip kreeg over geheime bijeenkomsten die er zouden worden gehouden. Hij kreeg de no..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .