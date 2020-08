Fietsen door IJsland

Fotograaf Chris Burkard wordt op Instagram gevolgd door 3,6 miljoen volgers. Daarmee is hij één van de populairste natuurfotografen op het platform. Maar dat betekent niet dat hij achterover leunt. Burkard zoekt liever ontbering op, op de uiterste puntjes van de aarde, ver weg van comfort. Als voorbeeld daarvan: hij fietst op dit moment door IJsland. Van het uiterste oosten naar het uiterste westen, in een zo recht mogelijke lijn naar de andere kant. Burkard reist op een fiets, waar hij al zijn bagage (inclusief eet- en slaapgerei) op draagt tijdens de expeditie. Hij reist in gezelschap van drie teamleden die zich aan dezelfde re..

