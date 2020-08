NPO zet in op informatie en afleiding. Wat krijgen we te zien?

De Nederlandse Publieke Omroep wil in het komende seizoen sterk inzetten op het informeren van burgers. Maar ook in een ontsnapping aan de realiteit wordt voorzien.

De coronapandemie werpt ook hindernissen op voor de NPO. Nu reizen lastiger is of zelfs onmogelijk, zijn bijvoorbeeld sommige reisseries uitgesteld. En verslag doen van de komende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zal ook minder gemakkelijk gaan dan voorheen.

Toch lijkt de publieke omroep vooralsnog vrij goed met de situatie te kunnen omgaan, afgaand op het grote en diverse aanbod dat dinsdagmiddag werd geëtaleerd in de presentatie van het nieuwe seizoen. Als het gaat om die Amerikaanse verkiezingen bijvoorbeeld: de Nederlandse schrijver Arnon Grunberg, woonachtig in New York, wil Amerikaans staatsburger worden en maakt een tv-programma over wat het in deze tijd betekent om Amerikaan te zijn. EO-presentato..

