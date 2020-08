Nooit meer zoals vroeger

Plaatsen waar nog nooit iemand van gehoord had, kunnen plotseling wereldnieuws worden als er een ramp gebeurt. Maar hoe moeten de inwoners verder als de journalisten weer naar de volgende rampplek trekken en de wereld de slachtoffers als het ware vergeet? In de documentaire Once the dust settles (Als het stof is neergedaald) wordt belicht hoe het nu is met de inwoners van Amatrice, Tsjernobyl en Aleppo.