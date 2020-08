Graffiti met krijt

Met zijn grafische, speels aandoende kunst veroverde hij in de jaren tachtig de artistieke wereldtop: Keith Haring. Nog voor hij 25 was, stond hij in alle bladen. Zijn filosofie is dat kunst zich altijd moet richten op de massa, in plaats van op de elite die kunst wel kan betalen en voor wie deze wel bereikbaar is. De traditionele kunstwereld snapte niet dat hij vond dat kunst toegankelijk moest zijn.

Hij groeide op in Kutztown, in Amerika. Van jongs af aan droomde hij ervan om kunstenaar te worden in Frankrijk. Hij was altijd bezig met tekenen, het maakte niet uit met welk papier. Vriend Kermit deelde dezelfde passie.

In het Arts and Crafts Centre in Pittsburgh kreeg hij een baan. De overzichtsvoorstelling van een van de kunstenaren vertoonde zo veel gelijkenissen met zijn eigen kunst, dat hij voor het eerst het gevoel kreeg dat wat hij maakte, iets voorstelde. De School of Visual Arts in New York trok hem aan. Het was een plaats waar veel mensen niet naartoe durfden, deze was vervallen en er was veel misdaad. Maar er was een geweldige funkscene en een underground-filmscene. Ook was er overal graffiti te zien. Haring sloot zich dan oo..

