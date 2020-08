Een paar honderd euro op de rekening

Wat was deze week boeiend, interessant, verstrooiend of anderszins de moeite waard op radio, televisie en internet?

Marian en Mike van Zadelhoff hebben het prima naar hun zin in Dordrecht, maar besluiten toch het roer om te gooien Ze beginnen een bed & breakfast in een Frans dorpje en doen mee aan Ik vertrek. De twee jongsten van hun zeven kinderen, Richard en Yara, verhuizen mee. Maar het tweetal deelt het enthousiasme van hun ouders absoluut niet. Ze missen hun Nederlandse vrienden en Yara weet het voor elkaar te krijgen dat ze haar emigratie een paar weken uit mag stellen. Ze logeert zolang bij een oudere zus. Richard en Yara worden allebei een klas teruggezet, omdat ze de Franse taal nog moeten leren. Ondanks de taalbarrière weten ze contacten te leggen, zegt Yara. 'Iedereen accepteert me gewoon, wat me wel verbaast.'

