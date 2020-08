Verbazen en vergelijken

Op SBS 6 gaat vanavond de zesdelige serie Familie Gillis: Massa is kassa van start. Rijk worden doe je door groot te denken: ‘Als ik 10 frikandellen verkoop is dat niks. Maar als ik er 400.000 verkoop is dat gewoon geld.’

Realitytelevisie is sinds Big Brother – het format dat in het staartje van de vorige eeuw op de buis verscheen – niet meer weg te slaan van de Nederlandse televisie. Of het nu gaat om bekende Nederlanders of de gewone man en vrouw: het publiek smult van de verwikkelingen. Nieuwsgierig binnenkijkend in huizen die nooit de onze zullen zijn of onszelf vergelijkend met levens die verrassend veel op het onze lijken: hoe pakken zij de opvoeding aan of welke keuzes maakt die persoon op het wankele pad van de liefde? Van Een huis vol tot Boer Zoekt Vrouw. Van De Bauers tot De Roelvinkjes. De lijst is eindeloos.

In Familie Gillis: Massa is kassa wordt een beetje van twee walletjes gesnoept. Pater familias Peter Gillis is namel..

