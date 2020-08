Viral: Het webcare-team van Bol.com reageert stevig op boze klanten, en Coolblue sluit aan

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: de reacties van Bol.com op klanten die niet te spreken zijn over het besluit dat de webshop Zwarte Piet in de ban doet. En Coolblue sluit aan.

Dinsdag werd bekend dat webwinkel Bol.com geen producten en boeken meer verkoopt waarop de term Zwarte Piet of een stereotype afbeelding van de karikatuur staat. Hoewel Bol.com veel lovende reacties ontving over dit besluit, was er ook een groep twitteraars die het statement een verloochening van Nederlandse tradities vond. #boycotBol en #zwartepietblijft waren donderdag de hele dag trending. Het webcare-team van Bol.com deinsde er niet voor terug om met stevige taal te reageren op de klachten. @bol_com had overal een antwoord op. Zelfs trollaccounts kregen een reactie. ‘Ja, wie zijn wij om te bepalen wat we zelf op ons eigen platform willen verkopen?’ reageerde de webshop op een boze klant.

Een man reageert dat hij vindt dat niet de prod..

