Daar was ze opeens. Nu eens geen Gerda als stereotiep, of Karen, de Amerikaanse evenknie van de Hollandse Gerda. Maar hier is tante Sjaan, geïntroduceerd door premier Rutte tijdens de persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen. Het punt is dat veel coronabesmettingen bij feestjes thuis plaatsvinden. En daar heb je tante Sjaan en ome Han die even goed moeten luisteren. Rutte zei: ‘Wat de zaaltjes betreft (...) zie je toch dat tante Sjaan en ome Han met elkaar gaan knuffelen, helemaal met een borreltje op. En dat mag dus niet.’

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, altijd in voor een droge grap, twitterde: ‘Wees geen Tante Sjaan. Houd anderhalve meter afstand, geen feestjes thuis, ff niet lekker knuff..

