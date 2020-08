Torenhoge schulden

De documentaire De Schuldmachine van Camiel Zwart toont aan hoe problematische schulden jongeren gevangen houden, aan de hand van de schulddossiers van jongvolwassenen uit Amsterdam-Zuidoost.

Willem Los is jarenlang manager debiteurenbeheer geweest en is sinds enkele jaren vrijwilliger bij ONSbank, een kunstenaarsinitiatief dat met een persoonlijk artistiek leertraject jongeren coaching biedt. Hij speelt een hoofdrol in de documentaire. Hij en zijn team zorgen voor ‘schuldenrust’, zodat de jongeren tijdens het traject geen last krijgen van schuldeisers. ‘Je moet mensen in beweging denken, anders laten nadenken. Geef ze beeld op de toekomst’, is zijn visie.

Mirelva moet 37.648 euro terugbetalen, inclusief dwangbevel

