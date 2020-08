Wie was Menachem Begin?

Het eerste deel van het tweeluik Menachem Begin: vrede en oorlog besteedde aandacht aan het historische vredesverdrag dat de Israëlische premier in 1978 sloot met de Egyptische president Anwar Sadat. De leiders waren overeengekomen dat Egypte de staat Israël zou erkennen. In ruil daarvoor zou Israël de bezette Sinaïwoestijn teruggeven aan Egypte en de Israëlische nederzettingen op het schiereiland ontruimen.

Het tweede deel blikt kort terug op Begins politieke carrière in Israël. Hoe hij na een reeks verkiezingscampagnes eindelijk de overwinning behaalt en premier wordt. Op het succes van de vrede met Egypte volgt tijdens zijn regeringstermijn echter de oorlog in Libanon.

Als kijker loop je echter al snel tegen het probleem aan dat dit een Israëlische documentaire is die door de EO wordt uitgezonden. Dan heb ik het in eerste instantie nog niet eens over de pro-Joodse bril waardoor de zaken bekeken worden, maar over het feit dat de gemiddelde Nederlandse kijker de noodzakelijke historische achtergrondinformatie mist.

Er wordt bijvoorbeeld niet uitgelegd hoe het komt dat de Palestijnse PLO (met Yasser Arafat als leider) hoofdkwa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .