Jonge skatester komt ten val

Sky Brown is een Brits-Japanse professionele skateboardster. Ze won brons bij de wereldkampioenschappen in 2019, won een danswedstrijd op de Amerikaanse televisie (Dancing with the Stars: Juniors) en wordt gesponsord door Nike. De helft van het jaar woont ze in Japan, en de andere helft van het jaar woont ze in Amerika. O ja, en ze is pas twaalf jaar oud.

Met die leeftijd zou ze dit jaar de jongste Britse olympiër ooit zijn geweest. Zou, want de Olympische Spelen in Tokio zijn door het coronavirus een jaar opgeschoven. Sky noemde het in een interview met het Instagramkanaal van de Spelen (@olympicchannel, 495.000 volgers) een droom die niet uitkomt, maar relativeerde dat snel. Haar diverse achtergrond schemerde door in h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .