Leven in ballingschap

De Belgische tv-zender Canvas toont deze zomer opnieuw de indrukwekkende serie Weduwen na de val. VRT-journalist Peter Verlinden interviewde daarvoor drie weduwen van alleenheersers die ten val kwamen: Farah Diba was getrouwd met de laatste sjah van Iran, Mohammad Pahlavi. Agathe Kanziga is weduwe van de Rwandese president Juvénal Habyarimana. Jehan Sadat was gehuwd met de Egyptische president Anwar Sadat.

De drie vrouwen stonden ooit als keizerin of als first lady aan de zijde van de machtigste man in hun land. Ze maakten de politieke onrust in hun land mee die leidde tot zijn val en de omwenteling van het regime.

Voor de eerste aflevering sprak Peter Verlinden met Farah Diba in Parijs (ze was toen 78 jaar, nu 81). In 1959 studeert ze in Parijs en leert er sjah Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980) kennen. Na een aantal ontmoetingen vraagt hij haar ten huwelijk en nog vóór het einde van het jaar trouwen ze.

In die tijd is de Iraanse elite westers georiënteerd, maar het platteland leeft nog in het feodale tijdperk met grootgrondbezitters die de boeren die het land voor hen bewerken als weinig meer beschouwen dan slaven. Om d..

