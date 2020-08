De vriendjes van Zuma

De Zupta's, zo wordt de familie Gupta in Zuid-Afrika ook wel genoemd, vanwege het feit dat ze voormalig president Jacob Zuma volledig in hun macht zouden hebben. Jarenlang zocht een groot aantal journalisten een antwoord op de vraag wat er waar was van de geruchten over corruptie waarbij deze familie betrokken zou zijn. Toen ze het antwoord hadden, waren ze verbijsterd. Het was nog erger dan ze dachten.

De familie Gupta wordt gevormd door drie broers, zo wordt duidelijk uit de documentaire How to steal a country. Iedere broer heeft zijn eigen taak. Zo is Atul de netwerker en Ajay het hoofd. Maar het echte familiehoofd is moeder en matriarch Angoori.

De vader van de broers was arm en had een bijzondere gewoonte, vertelt Ushinor Majumdar, onderzoeksjournalist van Outlook India. Iedere avond ging hij bidden op de begraafplaats. Daarom vonden de broers het een mooi idee om daar een tempel voor hun vader te bouwen. Kosten: 15 tot 50 miljoen dollar. Hoe ze aan het geld kwamen, is onduidelijk, en of ze er belasting over betaalden evenmin. De familie Gupta komt gewoon overal mee weg.

Dat bleek eens te meer bij een bruiloft in de Gupta-clan. Bruil..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .