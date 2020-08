Strijd op leven en dood

For Sama is een liefdesbrief aan een kind. Dat kind heet Sama en is de dochter van burgerjournalist en activist – en inmiddels dus ook documentairemaker – Waad al-Kateab. Waad en haar man Hamza voelden een sterke innerlijke overtuiging zich te verzetten tegen de terreur van president Assad in hun land. Zij door beelden van de oorlog naar buiten te brengen, die via de Britse televisiezender Channel 4 door miljoenen wereldwijd bekeken konden worden. Hij door zich als arts in te zetten in een noodziekenhuis in Oost-Aleppo. Ze houden dit vol tot december 2016. Op dat moment wordt de situatie zo onveilig dat ze wel moeten vluchten. Voor hun dochter Sama, die tot dat moment geen ander leven kent dan een leven vol oorlog en geweld.

